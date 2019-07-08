سيرجيو راموس يودع مصر: "تمتلكين قطعة من قلبي"
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ودع النجم الإسباني، سيرجيو راموس، مصر على طريقته الخاصة، مشيرا إلى أن تجربته في هذا البلد كانت من الأفضل في حياته.
وقال راموس في رسالة شكر نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام، الأحد: "لقد كانت واحدة من أجمل رحلاتي على الإطلاق، فهمت الآن لماذا يتحدثون بشكل إيجابي عن مصر وناسها".
وأضاف اللاعب الإسباني قائلا لمصر: "ستمتلكين دائما قطعة من قلبي لقد كانت تجربة رائعة"، ووجه رسالة لرجل الأعمال المصري كامل أبو علي قال فيها: "عزيزي كامل، لم أكن أعرفك شخصيا عند قدومي ولكنني أستطيع أن أقول الآن أنني تعرفت إلى صديق، نود أنا وعائلتي شكرك على لطفك وكرمك وحسن استضافتك، أتمنى لك الأفضل دائما".
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🇪🇬 One of the best trips ever. Now I know why everyone speaks so highly of Egypt and its people. Egypt, you will always have a piece of my heart. It was an incredible experience. And my dear Kamel, I didn't know you personally when we arrived but now I can safely say I have met a friend. My family and I want to thank you for your kindness, generosity and hospitality. All the best! Un viaje inolvidable. Egipto y su maravillosa gente tendrán siempre un hueco en mi corazón. Gracias en especial a mi amigo Kamel por su amabilidad y hospitalidad. 🇪🇬
وكان قد حط اللاعب الإسباني في مدينة الغردقة الأربعاء الماضي بدعوة من أبو علي، ليقضي إجازة عائلية بعد زواجه من صديقته بيلار روبيو.