رسالة من الشناوي وحجازي للمصريين بعد الخروج من كأس أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قدم حارس المنتخب المصري، محمد الشناوي، وقلب دفاعه أحمد حجازي، اعتذارهما للمصريين بعد الخروج من بطولة كأس أمم أفريقيا من دور الـ16.

وقال الشناوي، الذي كان كلمة السر في المباراة الأخيرة للمنتخب، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "بعتذر لكل الجمهور اللي شجعنا ووقف في ضهرنا؛ أحلى حاجة في الكورة هي فرحتكم بينا ولما مبنقدرش نحققها ده بيبقى صعب علينا جداً. ربنا شاهد إننا بذل أقصى جهدهنا عشان متروحوش زعلانين. الإعتذار مش كفاية بس ده اللي نقدر نقدمه دلوقتي، ونوعدكم نتعلم من أخطائنا ونرجع المرة الجاية جديرين بيكم".

من جانبه، نشر حجازي تغريدة عبر صفحته الرسمية على نفس الموقع قال فيها: "بعتذر لكل الناس كان نفسنا نحقق حلمكوا وحلمنا في ارضنا و وسط جماهيرنا و اهلنا بشكر كل واحد ساندنا من المدرجات او من البيت او بالدعاء او بالنقد و ان شاء الله المنتخب يرجع اقوي".

وكان قد غادر "الفراعنة" البطولة الأفريقية التي تلعب على أرضهم وبين جماهيرهم من دور الـ16 أمام جنوب أفريقيا، ما أسفر عن استقالة اتحاد كرة القدم وإقالة الجهاز الفني.