أول تعليق من عمرو وردة بعد خروج مصر من بطولة أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اعتذر اللاعب المصري عمرو وردة، من الجماهير المصرية بعد الإخفاق والخروج المبكر من بطولة كأس أمم افريقيا.

وقال وردة عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام: "أعتذر بشدة لجميع المصريين عن إخفاقنا تجاهكم وتجاه الوطن لا يمكن للكلمات أن تعبر عن مدى حزننا الحقيقي على الحزن والأسى الذي تشعرون به".

وتابع اللاعب المصري قائلا: "أنتم تستحقون أفضل بكثير مما شاهدتم أتحمل وأقدر مدى حزنكم الشديد وأعد ببذل قصارى جهدي لإسعادكم مرة أخرى وسنعود أقوى وأذكى وأشجع مما سبق لإسعادكم ولتشريف بلادنا العظيمة مصر".

وكان قد تسبب وردة بأزمة خلال مشاركة في البطولة الأفريقية إثر اتهام فتاتان له بالتحرش بهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما أثر سلبا على معسكر المصري وخلق الكثير من المشاكل أثناء البطولة.

يذكر أن مصر كانت قد ودعت كأس أفريقيا الذي تستضيفه من دور الـ16 بعد الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف نظيف، وهو ما أسفر عن استقالة أعضاء ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بعد إقالة الجهاز الفني.