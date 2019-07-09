"النسور" يحلقون في مصر.. تونس تبلغ الدور ربع النهائي لبطولة أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بلغ المنتخب التونسي ربع نهائي كأس أمم أفريقيا بعد أن أقصى نظيره الغاني بركلات الترجيح، إثر التعادل بهدف لمثله في الأشواط الأصلية.

فبعد أن انتهى الشوط الأول سلبي النتيجة، سجل التونسيون هدف التقدم عند الدقيقة 73 عبر طه ياسين الخنيسي، قبل أن تتعادل غانا عند الدقيقة 91 عبر رامي البدوي بالخطأ في مرمى فريقه.

واحتكم الفريقان للأشواط الإضافية التي لم تأت بجديد، لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح التي حسمتها تونس بنتيجة 4-3.

وسيواجه "نسور قرطاج" منتخب مدغشقر (مفاجأة البطولة) في الدور ربع النهائي، في مهمة تبدو سهلة نسبية على الورق لكنها محفوفة بالمخاطر.