"محاربو الصحراء" يواصلون المشوار.. الجزائر في نصف نهائي أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بلغ المنتخب الجزائري الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد أن فاز على نظيره الإيفواري بركلات الترجيح، إثر التعادل بهدف لمثله في الأشواط الأصلية والإضافية.

وتقدمت الجزائر عند الدقيقة 20 عبر سفيان فيغولي، ليحافظ الجزائريون على تقدمهم طيلة أطوار الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، حقق المنتخب الإيفواري التعادل عبر جوناثان كودجيا عند الدقيقة 62، لتبقى النتيجة على حالها حتى نهاية الأشواط الأصلية والإضافية، وكان قد أضاع بغداد بونجاح ركلة جزاء للجزائر عند الدقيقة 48.

احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي تفوق فيها الجزائريون بنتيجة 4-3، ليبلغوا المربع الذهبي للبطولة الأفريقية يواجهوا نيجيريا.