تونس تنهي مغامرة مدغشقر وتبلغ نصف نهائي بطولة أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لحق المنتخب التونسي بركب المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا، بعد الفوز على مدغشقر بـ3 أهداف نظيفة، ليضرب موعدا مع السنغال في المربع الذهبي.

فعلى أرضية ملعب السلام في العاصمة القاهرة، تقدمت تونس عند الدقيقة 52 عبر فرجاني ساسي، قبل أن يضيف يوسف المساكني الهدف الثاني لتونس عند الدقيقة 60 ويضيف نعيم السليطي الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة، أنهت تونس مغامرة منتخب مدغشقر الذي كان مفاجأة هذه البطولة في أول مشاركة له في منافستها، ليضرب التونسيون موعدا مع السنغال في الدور نصف النهائي.

واكتمل المربع الذهبي للبطولة، بعد وصول كل من الجزائر ونيجريا والسنغال وتونس، وستلعب مباراتي هذا الدور، الأحد.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها المنتخب التونسي إلى نصف نهائي البطولة الأفريقية منذ عام 2004 حين حقق اللقب على أرضه وبين جماهيره.