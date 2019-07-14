في مباراة ركلات الجزاء المهدرة.. تونس تودع والسنغال إلى النهائي

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نشر الأحد ، 14 يوليو / تموز 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ودع المنتخب التونسي بطولة كأس أمم أفريقيا بعد الخسارة بهدف نظيف من السنغال في نصف النهائي.

بدأت المباراة بسيطرة متبادلة بين الفريقين ولم ينجح أي فريق بتسجيل الأهداف، لينتهي الشوط الأول سلبي النتيجة.

وفي الشوط الثاني، حصل التونسيون على ركلة جزاء أهدرها فرجاني ساسي عند الدقيقة 75، قبل أن تتحصل السنغال على ركلة جزاء أهدرها هنري سايفت عند الدقيقة 81، لينتهي الشوطان الأصليان بالتعادل السلبي.

واحتكم الفريقان للأشواط الإضافية وسجلت السنغال هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 101، عبر ديلان براون بالخطأ في مرمى فريقه.

وتحصلت تونس على ركلة جزاء لكن تقنية الفيديو المساعد للحكم ألغتها في الرمق الأخير من الشوط الإضافي الثاني لتعبر السنغال إلى النهائي.

وسينتظر منتخب السنغال الفائز من مباراة الجزائر ونيجيريا التي ستلعب في وقت لاحق الأحد.