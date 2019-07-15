بـ"الضربة القاضية".. الجزائر تهزم نيجيريا وتواجه السنغال في النهائي

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نشر الأحد ، 14 يوليو / تموز 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في مباراة تاريخية، صعد المنتخب الجزائري إلى نهائي بطولة كأس أفريقيا، بعد أن فاز على نيجيريا بهدفين مقابل هدف وحيد في نصف نهائي البطولة.

تقدم المنتخب الجزائري عند الدقيقة 40 عبر ويليام إيكونغ بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، تعادل النيجيريون عبر أوديون إيغالو من علامة الجزاء عند الدقيقة 73، ليستمر التعادل حتى الوقت الإضافي من الشوط الثاني.

وقبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة، تحصل الجزائريون على ركلة حرة مباشرة، سجل منها رياض محرز هدف الفوز والتأهل القاتل إلى نهائي البطولة الأفريقية.

وضرب "محاربو الصحراء" موعدا مع السنغال في النهائي، الذي سيلعب الجمعة على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.