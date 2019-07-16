المعلق الجزائري حفيظ دراجي يزور منزل أبوتريكة في مصر.. فكيف رد الأخير؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – زار المعلق الجزائري حفيظ دراجي منزل اللاعب المصري السابق محمد أبو تريكة، خلال وجوده في مصر للتعليق على مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا.

ونشر دراجي صورا من داخل منزل اللاعب الملقب بـ"الماجيكو" وقال: "أحلى جلسة واحلى غذاء بلدي مع احلى عائلة في قرية ناهية نواحي القاهرة وسط العائلة المحترمة لعزيزي وأخي محمد أبوتريكة".

وتابع المعلق الجزائري قائلا عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "شكرا جزيلا على الحفاوة والمودة وعلى دعوات والدة الكابتن أبوتريكة بالفوز للمنتخب الجزائري".

ورحب أبوتريكة على طريقته بدراجي قائلا: "نتشرف بك يا كابتن حفيظ ونوّرت بيت الحاج محمد ابوتريكة الله يرحمه ودائما الحاجة الوالدة والعائلة في الموعد".

ويعمل الدراجي معلقا في شبكة قنوات Bein Sports القطرية، في حين يشارك اللاعب المصري السابق في تحليل المباريات في الشبكة نفسها.

يذكر أن إقامة المعلق الجزائري طالت في مصر بعد أن وصل منتخب بلاده للمباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا، ليواجه السنغال، الجمعة، في صراع التربع على عرش أفريقيا.