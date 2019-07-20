بعد نهاية أمم أفريقيا.. "مناوشة" بين قائد منتخب مصر سابقا وصحفي جزائري

بعد الصافرة.. حظوظ الجزائر أمام السنغال في النهائي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شهد موقع تويتر مناوشة بين قائد منتخب مصر سابقا، أحمد حسن، وصحفي جزائري يعمل كمدير مكتب قناة الجزيرة القطرية في باريس، بعد فوز منتخب الجزائر ببطولة كأس أمم أفريقيا.

ونشر اللاعب السابق الملقب بـ"الصقر" صورة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر تجمعه بالألقاب الثلاثة التي حققها ببطولة كأس أمم أفريقيا وكتب في التغريدة: "مع انتهاء العرس الإفريقي نحب نفكر الجميع أننا أسياد إفريقيا ومازلنا وسنظل بإذن الله".

وعلق الصحفي الجزائري الذي يُدعى عياش دراجي، على صورة حسن قائلا: "خليك في الماضي مع تحيات بلماضي"، ليرد عليه اللاعب المصري السابق بالقول: "حاضر هخليني في الماضي انا مش فاهم إيه علاقة الجزائر في الموضوع احنا فعلا أبطال واساد أفريقيا في الكورة وعامة مبروك يا سيدي كده فضلكم بطولتين وتعدلوا الرقم بتاعي انا شخصيا".

ولم تقف المناوشة عند هذا الحد، إذ قال الصحفي الجزائري: "حلوة شخصيا دي.. أخليك تتسلى بيها مع الجماعة بتوعك.. عاملين لك جو محصلش.. نهارك طيب".

ليعود حسن ويوضح مقصده من التغريدة قائلا إنه لم يتطرق للجزائر ولم ذكرها، بل هو فقط يؤكد أن مصر هي من تتزعم أفريقيا بعدد ألقاب البطولة القارية.

وكانت قد فازت الجزائر باللقب الثاني لها في بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد تغلبها على السنغال في المباراة النهائية، بهدف نظيف، لتحقق اللقب الغائب منذ عام 1990.

يذكر أن أحمد حسن قاد المنتخب المصري لـ3 بطولات في كأس أمم أفريقيا أعوام 2006 و2008 و2010، لتصل مصر إلى لقبها السابع ف البطولة الأفريقية.