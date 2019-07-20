فيديو لـ"تجاهل" رياض محرز مصافحة رئيس وزراء مصر يثير ضجة على تويتر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون، السبت، مقطع فيديو قالوا إنه يُظهر تجاهل قائد منتخب الجزائر، رياض محرز، لرئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال تسلم الأول لقب بطولة كأس أمم أفريقيا.

ظهر محرز في الفيديو وهو يصافح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، والشخصيات الحاضرة قبل أن يدير ظهره دون أن يصافح مدبولي ويعود لتسلم الكأس، ولا يمكن لـCNN التأكد مما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستقل.

تباينت ردود فعل المغردين عبر موقع تويتر، إذ تعرض محرز لانتقادات من قبل قطاع من الجماهير المصرية، في حين تقبل بعض المغردين الآخرين تصرفه.

ونستعرض فيم يلي أبرز التغريدات في هذا الشأن:

يذكر أن الجزائر كانت قد حققت لقب أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخها، بعد فوزها على السنغال بهدف نظيف في المباراة النهائية للبطولة التي اختتمت في مصر، الجمعة.