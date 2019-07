"انتصار شعب".. زيدان يستذكر شقيقه ويوجه رسالة للجزائريين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استذكر النجم الفرنسي السابق والمدرب الحالي لريال مدريد، زين الدين زيدان، شقيقه الذي توفي منذ أيام، وذلك بمناسبة فوز الجزائر ببطولة كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر، وقدم التهنئة للجزائريين.

ونشر زيدان صورة للاعبي الجزائر عبر صفحته الرسمية على إنستغرام وكتب تحتها: "أخي الأكبر فريد سيكون فخورا، كل التهاني للفريق الجزائري، فهذا انتصار شعب".

وأضاف "زيزو" قائلا في تعليقه على الانتصار الجزائري: "One Two Three Viva l'Algerie" وهي الجملة التي يستخدمها الجزائريون في تشجيع منتخب بلادهم وتعني: "واحد اثنان ثلاثة فلتحيا الجزائر".

وتابع النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية قائلا: "سأجعل هذا النجم يضيء كل يوم في حياتي"، في إشارة يُعتقد أنها إلى شقيقه فريد.

وكان قد توفي فريد قبل أيام قليلة، ما أجبر "زيزو" على مغادرة معسكر ريال مدريد من أجل رؤية شقيقه، في حين وقف لاعبو الريال دقيقة صمت على روحه في معسكرهم التحضيري للموسم المقبل.

وكانت قد حققت الجزائر لقب بطولة افريقيا للمرة الثانية في تاريخها، الجمعة، بعد فوزها على السنغال بهدف نظيف، وحمل لاعبوها الكأس وطاروا به إلى وطنهم حيث استقبلتهم الجماهير الجزائرية استقبال الأبطال.

يذكر أن أصول زيدان تعود لمنطقة القبائل في الجزائر التي تضم عددا كبيرا من الجزائريين الأمازيغ، لكنه حصل على الجنسية الفرنسية بعد أن هاجر والداه إلى فرنسا وقد ولد هناك.