دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال قائد المنتخب المصري لكرة القدم، في تغريدة له على تويتر، "مازلنا أسياد أفريقيا"، وذلك بعد ساعات من فوز منتخب الجزائر بالنسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر.

ونشر أحمد حسن مع تغريدته صورة لعدد من بطولات كأس الأمم التي حصدها المنتخب المصري والتي يبلغ عددها 7 بطولات.

وقوبلت تغريدة أحمد حسن بردود فعل واسعة، خاصة من الجماهير الجزائرية التي انتقدت تغريدة حسن، الأمر الذي دفع اللاعب المصري السابق إلى إعادة نشر تغريدة سابقة له يتوقع فيها فوز الجزائر بالبطولة قبل أسبوع من المباراة النهائية.

وفي معرض رده على تعليق عياش دراجي، الصحفي الجزائري مدير مكتب قناة الجزيرة القطرية في العاصمة الفرنسية باريس، قال أحمد حسن إن رقمه الشخصي من بطولات كأس الأمم الأفريقية يتجاوز عدد المرات التي فازت بها الجزائر بالبطولة.

وحصدت الجزائر بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخها، فيما حققت مصر 7 بطولات، ودائما ما تثار توترات بين الجماهير المصرية والجزائرية في كرة القدم بسبب كثرة المباريات المصيرية بين المنتخبين، والتي تسبب بعضها في أزمات ضخمة بين البلدين.