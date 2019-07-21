شاهد.. احتفالات الجزائر برياض محرز وزملائه بعد الفوز بأمم أفريقيا

بعد الصافرة.. حظوظ الجزائر أمام السنغال في النهائي

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(CNN)-- وصل لاعبو منتخب الجزائر إلى بلادهم، السبت، حاملين كأس أمم أفريقيا بعد تغلبهم في المباراة النهائية على منتخب السنغال.

وكان في استقبال اللاعبين، في العاصمة الجزائر، مشجعو المنتخب، وسط الهتافات والأهازيج، بينما كان لاعبو الجزائر على متن حافلة ذات سقف مفتوح.

وتربّعت الجزائر على عرش أفريقيا بعد غياب دام 29 عاماً إثر تحقيقها لقب البطولة، إذ انتهت المباراة بهدف نظيف في النهائي.

وبهذا الفوز، يحقق “محاربو الصحراء” اللقب الأفريقي الثاني في تاريخهم بعد أن فازوا بكأس أفريقيا عام 1990.