دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد رئيس سلطة الطيران المدني المصري، الأحد، أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن ربط تكدس جماهير الجزائر العالقة بمطار القاهرة، بتعليق الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها إلى مصر، "غير صحيح".

وقال سامح الحنفي في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إن الخطوط البريطانية في "المطار 2" اما جماهير الجزائر التي جاءت إلى مصر لتشجيع منتخب بلادها ببطولة كأس الأمم الأفريقية، متواجدة في صالة أخرى ولا يوجد أي ربط بين الأمرين.

وأضاف المسؤول المصري قائلا إن وزير الطيران، الكابتن يونس المصري، التقى السفير البريطاني في القاهرة وابلغه استياءه من القرار وأنه كان يجب إبلاغ الجانب المصري رسميا بالأمر، فيما قدم السفير اعتذاره للجانب المصري وأكد أن القرار ليس له علاقة بالحكومة البريطانية وان شركة British Airways هي من اتخذت القرار.

من جانبهم، تداول رواد موقع تويتر صورا ومقاطع فيديو قالوا إنها لأعمال شغب قامت بها جماهير المنتخب الجزائري أثناء مغادرتها مطار القاهرة الدولي.

ونشر مغردون مقطع فيديو يظهر اشتباكات بين بعض الجماهير الجزائرية والشرطة المصرية في حرم مطار القاهرة الدولي، أثناء مغادرة الجزائريين الأراضي المصرية بعد التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا.

ونشر مغردون آخرون صورا للجماهير التي حاولت اقتحام "كاونترات الوزن" في مطار القاهرة، وأظهرت الصور استلقاء بعض الجماهير على الحزام الذي توضع عليه حقائب المسافرين.

وأشار أحد المغردين إلى أن ما قام به قطاع من الجماهير الجزائرية تسبب في تأخر جميع الرحلات في مطار العاصمة المصرية.

ولا يمكن لـCNN التأكد مما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستقل

ونقلت وسائل إعلام رياضية تصريحات لمصادر مطلعة، أشارت إلى أن قوات أمن المطار استعانت بالقوات الخاصة المصرية، لردع شغب بعض الجماهير الجزائرية.

وكان قد حقق المنتخب الجزائري بطولة كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه، الجمعة، على السنغال بهدف نظيف في النهائي.