بعد "صدمة" أفريقيا.. هذه قائمة المرشحين لتدريب منتخب مصر

بعد الصافرة.. "علاج الأزمة" بعد الوداع المفاجئ لمصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار خروج المنتخب المصري مبكرا من بطولة كأس أمم أفريقيا زوبعة من الانتقادات والاحتجاجات من قبل الجماهير أسفرت عن استقالة الاتحاد المصري لكرة القدم بأكمله بعد إعفاء الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أغيري، لتبدأ مرحلة التوقعات والتكهنات حول هوية المدرب القادم للفراعنة، نستعرض أبرز الأسماء التي ترشحها الجماهير المصرية.

حسام البدري

رشح عدد من المحللين والجماهير المدرب السابق للأهلي، حسام البدري، لتولي تدريب المنتخب خلفا لأغيري، وكانت قد تداولت وسائل إعلام مصرية أنباء، الإثنين، حول استقالة البدري من منصبه كرئيس لمجلس إدارة نادي بيراميدز.

استقالة البدري عززت التوقعات بإمكانية توليه تدريب المنتخب في الفترة المقبلة، خصوصا وأن تاريخ المدرب المصري والألقاب التي حققها كمدرب للأهلي تؤهله لهذه المهمة، وفقا لقطاع من الجمهور المصري.

حسن شحاتة

يرشح كثيرون "المعلم" للعودة لتدريب منتخب مصر، وذلك كونه حقق لقب بطولة كأس أمم أفريقيا 3 مرات مع المنتخب، بين عامي 2006 و2010، في الفترة التي يصفها كثيرون بـ"الذهبية" في تاريخ الكرة المصرية.

وكان قد عبر شحاتة عن سعادته بترشيح اسمه لتدريب المنتخب المصري، مشيرا في تصريحات تلفزيونية إلى أن قيادة الفراعنة "شرف كبير" لأي مدرب.

هيرفيه رونار

طُرح اسم الدرب الفرنسي لتدريب المنتخب المصري بعد استقالته من تدريب المغرب، الأحد، رغم ربط عدد من وسائل الإعلام اسمه بتولي تدريب المنتخب السعودي.

ويمتلك رونار سجلا مميزا في أفريقيا بعد أن حقق لقب بطولة كأس أمم أفريقيا في مناسبتين عامي 2012 و2015 مع كل من زامبيا وساحل العاج.

حسام حسن

رشحت بعض الجماهير اللاعب السابق حسام حسن لتدريب منتخب مصر، وذلك كونه نجح في بعض التجارب التدريبية التي خاضها منذ اعتزاله.

ورغم ترشيحه، إلا أن عددا من المحللين المصريين يتخوفون من شخصية حسن وانفعالاته الشديدة التي قد تتسبب بمشاكل وأزمات داخل أروقة المنتخب وخارجه.