بعد أن بكى على الهواء.. قائد الزمالك سابقا يتعرض لوعكة صحية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعرض قائد الزمالك السابق، خالد الغندور، لوعكة صحية، بعد أن بكى على الهواء أثناء مداخلة من رئيس الزمالك، إثر تعادل الزمالك مع الجونة وابتعاد لقب الدوري.

ونشر الغندور صورا عبر صفحته على فيسبوك ظهر فيها وهو في المستشفى، وقال في المنشور: "ربنا يشفي كل مريض وشكرا الدكتور عمر".

وكان قد لفت قائد الزمالك سابقا الأنظار عندما بكى خلال تقديمه برنامجا عبر قناة النادي وخلال مداخلة من رئيس النادي، مرتضى منصور.

وتعادل الزمالك مع الجونة، الأحد، بهدفين لمثلهما ليصبح تحقيق لقب الدوري المصري صعب المنال في ظل المنافسة مع الأهلي مع تبقي مباراتين على النهاية.

يذكر أن الغندور كان من أكثر قادة الزمالك تحقيقا للألقاب ومن أبرز لاعبي الوسط الذين لعبوا مع الفريق الأحمر والأبيض، قبل أن يعتزل ويتجه نحو الإعلام مؤخرا.