رونار يرد على "الشائعات" حول إمكانية توليه تدريب منتخب مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد المدرب الفرنسي، هيرفيه رونار، على ما وصفها بـ"الشائعات" حول تدريبه منتخب مصر، مؤكدا أنه سيعلن عن وجهته المقبلة خلال أيام.

وقال رونار عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "من أجل إنهاء الشائعات التي لا صحة لها مطلقا بشكل فوري، سأعلن خلال أيام قليلة خياري المقبل".

وأضاف المدرب الفرنسي قائلا: "يمكنني أن أقول مسبقا كما فعلت قبل أشهر أن الخيار لن يكون ضمن قارة أفريقيا".

وبذلك يكون رونار قد وضع حدا للأنباء التي تحدثت عن إمكانية توليه تدريب المنتخب المصري خلفا لمدرب المكسيكي، خافيير أغيري، الذي أُعفي من منصبه بعد الوداع المبكر لبطولة كأس أمم أفريقيا.

وكانت قد ربطت وسائل إعلام عدة اسم المدرب الفرنسي باستلام القيادة الفنية للمنتخب السعودي خلال الفترة المقبلة، دون أن يصدر تصريح رسمي من الجانبين.