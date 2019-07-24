دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تحدث اللاعب المصري المنضم حديثا لنادي أستون فيلا الإنجليزي، محمود تريزيغيه، الأربعاء، عن زميله في الفريق، أحمد المحمدي، كاشفا عما قاله له حول النادي.

وقال تريزيغيه في أولى كلماته بعد التوقيع للفريق الإنجليزي: "المحمدي صديق مقرب لي هو مثل أخي، كما أنه قائد منتخبنا الوطني، هو دائما يتحدث معي حول أستون فيلا",

وتابع اللاعب المصري الذي تألق في الدوري التركي خلال المواسم الماضية، حديثه عن المحمدي مشيرا إلى أن الأخير قال له إن أستون فيلاد "ناد رائع، وستكون سعيدا فيه".

وأضاف تريزيغيه قائلا إن قائد المنتخب المصري أكد له أنه سيساعد الفريق كما أن زملاءه في النادي سيقدمون له المساعدة من أجل التأقلم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان قد أعلن أستون فيلا التعاقد مع اللاعب المصري رسميا، الأربعاء، دون أن يكشف عن قيمة الصفقة التي ضمه عبرها من قاسم باشا التركي.

وكان قد لفت اللاعب ذو الـ24 عاما الأنظار خلال السنوات الماضية في الدوري التركي ومع منتخب مصر، وقال مدرب فيلا، دين سميث، عنه: "نحن سعداء للعمل مع تريزيغيه لقد تابعته أكثر من مرة، إنه لاعب الجناح الذي كنا نبحث عنه، فلعبه مباشر، ويسبب المشاكل للخصوم في الثلث الأخير ويسجل الأهداف".

ورغم تألقه في تركيا إلا أن تريزيغيه كان محط انتقادات في بطولة كأس أمم أفريقيا رفقة عدد من زملائه وعلى رأسهم المحمدي، الذي صبت الجماهير جل غضبها عليه بسبب بعض حركاته في الملعب وسوء مستواه.