دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نجح ليفربول بالتعاقد مع أصغر لاعب يخوض مباريات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، قادما من نادي فولهام.

وأعلن ليفربول، الأحد، التعاقد مع الجناح هارفي إيليوت البالغ من العمر 16 عاما و3 أشهر، والذي كان أصغر لاعب يشارك في "البريميرليغ" حين لعب أمام وولفرهامبتون مع فولهام الموسم الماضي وكان يبلغ من العمر 16 عاما و30 يوما.

وقال إيليوت عبر صفحته على موقع إنستغرام: "سعيد جدا بالإعلان أنني وقعت عقدا مع ليفربول، فالتوقيع للنادي الذي أشجعه منذ أن كنت صغيرا هو حلم تحول إلى حقيقة بالنسبة لي ولعائلتي، إنه لمن الرائع أن أستطيع أن أطلق على نفسي لقب "الريد"".

وأضاف اللاعب الشاب قائلا: "لا أستطيع انتظار اللحظة التي سألعب بها مع الفريق فارتداء القميص الأحمر الشهير سيكون شعورا رائعا، سأبذل كل ما بوسعي من أجل النادي وأشعر أن أنفيلد هو المكان المناسب بالنسبة لي لأتطور كلاعب كرة قدم".

وضم ليفربول اللاعب الشاب إلى قائمة الـ23 لاعبا الذين سيخوضون نابولي في مباراة ودية الأحد، لتشكل هذه المباراة الظهور الأول للاعب بعد ساعات قليلة من توقيعه للفريق.

وسيتمكن إيليوت من التوقيع على عقد احتراف مع الفريق في إبريل/نيسان المقبل، أي حين يبلغ من العمر 17 عاما.