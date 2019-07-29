دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه اللاعب المصري محمود عبد المنعم المعروف بـ"كهربا"، الثلاثاء، رسالة غير مباشرة إلى رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، بعد توقيعه لنادي أفيش البرتغالي.

وقال كهربا عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "الكثير من الاشخاص يلجأ لاستخدام الصوت العالي عند الخلافات كوسيلة لاثبات انهم علي حق و انهم رمز القوة.... فيقومون بتفسير هدوء الخصم علي انه غير قادر علي المواجهة......فهل لابد من الصوت العالي حتى ترهب الناس".

وأضاف اللاعب المصري في نفس التغربدة التي تضمنت صورته بقميص الفريق البرتغالي، قائلا: "ولكن في الحقيقة الأفعال تتحدث بصوت أعلى من الكلام"، على حد تعبيره.

وكان قد نشر كهربا مقطع فيديو عبر صفحته على نفس الموقع، أظهر توقيعه لنادي أفيش، وقال في الفيديو: "مرحبا أنا كهربا، أنا لاعب جديد في أفيش"، على حد تعبيره.

وأثارت مغادرة كهربا لمعسكر الزمالك مؤخرا وتوجهه إلى تركيا من أجل التوقيع لناد تركي ضجة كبيرة، وتعرض لهجوم شرس من منصور الذي هدده بإنهاء مسيرته الكروية واتهمه بالتوجه إلى من "شتم بلاده"، في إشارة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكان قد عاد اللاعب المصري إلى صفوف الزمالك عام 2018، بعد أن خاض تجربة احترافية ناجحة في صفوف اتحاد جدة السعودي، حين لعب في صفوفه على سبيل الإعارة وكان من أبرز نجوم الفريق.