تداول فيديو لمحاولة الاعتداء على ميسي في جزيرة إسبانية

بعد الصافرة.. ميسي والأرجنتين الحل في "الانفصال"؟

بعد الصافرة.. من هما ميسي ورونالدو النسخة العربية ولماذا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعرض اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لمحاولة اعتداء من أحد الأشخاص خلال وجوده في جزيرة إيبيزا الإسبانية.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تدخل الحرس الشخصي للاعب الأرجنتيني من أجل حمايته من اعتداء أحد الأشخاص في الجزيرة الإسبانية.

وحسبما يظهر المقطع المتداول، فإن ميسي نجا من محاولة الاعتداء بفضل حراسته الشخصية، وقد اقتاده الحراس إلى خارج المكان الذي كان موجودا فيه.

ولا يمكن لـCNN التأكد مما يتم تداوله عبر مواقع الاجتماعي بشكل مستقل

ويقضي ميسي إجازته في الجزيرة الإسبانية رفقة زوجته أنتونيلا روكوزو، وزميله في الفريق جوردي ألبا، واللاعب السابق في صفوف برشلونة، سيسك فابريغاس، بالإضافة إلى لويس سواريز.

يذكر أن "البرغوث" لا يمر بأفضل فتراته على المستوى النفسي، وذلك بعد فشله مجددا بتحقيق لقب قاري مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا الأخيرة التي أقيمت في البرازيل.