تداول صور لمحمد صلاح وهو يؤدي مناسك العمرة في مكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول رواد موقع تويتر صورا ومقطع فيديو يُظهر اللاعب المصري، محمد صلاح، خلال أدائه مناسك العمرة في السعودية.

وانتشرت صور لصلاح خلال وجوده في مكة لأداء الشعيرة المقدسة لدى المسلمين، مرتديا "كمامة" ويرافقه شخصان لم تتبين هويتهما.

ولا يمكن لـCNN التأكد مما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستقل

ويستعد لاعب نادي ليفربول للانضمام إلى معسكر فريقه في فرنسا، تحضيرا للموسم المقبل الذي يسعى فيه "الريدز" لتحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا.

وكان قد تعرض اللاعب المصري لضغوط وانتقادات واسعة بعد خروج منتخب مصر مبكرا من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والتي أقيمت على أراضيها.

وكان قد ودع "الفراعنة" بطولة أمم أفريقيا من دور الـ16 بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف وهو ما أثار موجة من سخط لدى الجماهير المصرية.