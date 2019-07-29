كما كان متوقعا.. الاتحاد السعودي يعلن عن اسم المدرب الجديد للمنتخب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن التعاقد مع مدرب جديد للمنتخب، وهو الفرنسي إيرفي رونار، ليقود الفريق الأول خلال المرحلة المقبلة.

ونشر الاتحاد السعودي مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر أعلن فيه التعاقد مع رونار واستعرض إنجازاته مع المنتخبات التي دربها في أفريقيا.

وكما كان متوقعا بعد استقالة المدرب الفرنسي من تدريب منتخب المغرب في أعقاب الخروج المبكر من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، حط رونار رحاله في المملكة ليقود منتخب الرجال في الاستحقاقات المقبلة.

وعلق رونار على توليه تدريب منتخب السعودية قائلا: "سعيد ببداية مغامرة جديدة في السعودية وفي قارة أخرى"، إذ كان يطمح المدرب الفرنسي لخوض تجربة خارج القارة السمراء.

وكان قد فاز رونار بلقب كأس أمم أفريقيا مع كل من زامبيا عام 2012 وساحل العاج عام 2015، وقاد المغرب للوصول إلى كأس العالم 2018 بعد غياب دام 20 عاما.

ويأتي المدرب الفرنسي خلفا للمدرب الأرجنتيني خوان أنتونيو بيتزي، الذي تمت إقالته في فبراير/شباط من العام الجاري.