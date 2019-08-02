دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم تعديلات جديدة على لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، تضمنت وضع حد أدنى لأجور اللاعبين المحترفين في المملكة وسقف للرواتب.

وأعلن الاتحاد السعودي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر اعتماد تعديلات جديدة على لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

ووضعت التعديلات حدا أدنى لأجور اللاعبين المحترفين، على ألا يقل الأجر الشهري للاعب المحترف عن 10 آلاف و800 ريال.

أما سقف الأجور الشهرية للاعبين المحترفين فوصل إلى 150 ألف ريال شاملا بدل السكن والمواصلات.

وسمح الاتحاد السعودي لأندية الدرجة الممتازة بتقديم مقدمات عقود اللاعبين بشرط ألا يتجاوز المبلغ مليون و500 ألف ريال سعودي للعقود التي تمتد لـ3 سنوات على الأقل ويتم تقسيم مقدم العقد على دفعات سنوية متساوية في كل موسم بعقد اللاعب مع الفريق.