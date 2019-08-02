تركي آل الشيخ مالكا جديدا لفريق إسباني.. فمن هو؟

بعد الصافرة.. شروط نجاح أكاديمية تركي آل الشيخ في السعودية

بعد الصافرة.. تركي آل الشيخ والأهلي.. من المسؤول؟

تركي آل الشيخ لـCNN: أتمنى ألا يلعب محمد صلاح ضد منتخبنا بكأس العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ظهر رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، بقميص نادي ألميريا الإسباني، الجمعة، قبل أن يعلن الفريق عن نقل ملكية الفريق للشخصية السعودية.

ونشر ألميريا صورة لآل الشيخ بقميصه، كما ظهر في مقطع فيديو وهو يغادر مقر النادي بينما تجمع الصحفيون في الخارج لاستقباله.

وعاد النادي ونشر صورة أخرى عبر موقع تويتر لآل الشيخ وكتب عليها: "معا إلى جانب المالك الجديد، والمدير العام، محمد العاصي".

وكان رئيس هيئة الترفيه قد خاض تجربة امتدت لسنوات في الرياضة السعودية والمصرية، إذ كان رئيسا لهيئة الرياضة، قبل أن يتولى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل المهمة.

واشترى آل الشيخ نادي الأسيوطي المصري وغير اسمه لبيراميدز بعد اعتذاره عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، قبل أن يبيع النادي بعد نهاية الموسم الماضي.

وسيكون رئيس هيئة الترفيه أول سعودي يمتلك ناديا في إسبانيا وثاني عربي، بعد الأمير القطري عبدالله بن ناصر آل ثاني مالك نادي ملقا.