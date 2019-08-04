دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استهل فريق مانشيستر سيتي الإنجليزي مشواره في الموسم الكروي الجديد (2019- 2020) بالفوز ببطولة الدرع الخيرية "كأس السوبر" بتغلبه على ليفربول بركلات الترجيح من منطقة الجزاء في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي بلندن، الأحد.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل بهدف لكلا الفريقين، أحرز لمانشيستر سيتي نجم المنتخب الإنجليزي رحيم سترلينج في الدقيقة 12 من عمر المباراة، فيما تعادل جويل ماتيب لليفربول في الدقيقة 77، قبل أن يحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي أسفرت عن فوز فريق مانشستر 5-4 .

وينظم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مباراة الدرع الخيرية بين بطل الدوري الإنجليزي الممتاز وبطل الكأس، وحصد مانشيستر سيتي كلا البطولتين، ليلتقي بفريق ليفربول ثاني جدول "البريمرليج" في الموسم الماضي.

وفاز مانشيستر سيتي بالدوري الأقوى على مستوى العالم في الموسم الماضي بفارق نقطة وحيدة عن فريق ليفربول، الذي كان متصدرًا للبطولة لأسابيع كثيرة، فيما حصد فريق ليفربول بطولة دوري الأبطال الأوروبي.

وتبدأ منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بريمرليج، في التاسع من أغسطس آب الجاري، وستقام أولى مباريات الموسم الجديد بين بين ليفربول ونورويتش سيتي.