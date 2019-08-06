الهلال يقسو على الأهلي ويضع قدما في ربع نهائي آسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وضع الهلال قدما في ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، بعد أن فاز على مضيفه الأهلي بـ4 أهداف مقابل هدفين في ذهاب دور الـ16 للبطولة الآسيوية.

فعلى أرضية "الجوهرة المشعة"، تقدم الأهلي عبر السوري عمر السومة عند الدقيقة السادسة، قبل أن يتعادل الهلال عبر الفرنسي بافاتيمبي غوميز، عند الدقيقة 15.

وعند الدقيقة 39، عاد الأهلي وتقدم عبر دجانيني نافريس، قبل أن يتعادل الهلال مجددا عبر غوميز عند الدقيقة 48، ويضيف اللاعب نفسه الهدف الثالث عند الدقيقة 65، ويسجل عبدالله الحافظ الهدف الرابع عند الدقيقة 82.

وبهذا الفوز، وضع الهلال قدما في ربع النهائي، إذ أصبح يحتاج الأهلي للفوز بفارق أكبر من 3 أهداف غي الإياب ليتأهل أو بفارق هدفين مع تسجيل أكثر من 4 أهداف.