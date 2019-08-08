في مباراة "كرة قدم".. بايرن ميونخ يمطر خصمه بـ23 هدفا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تغلب بايرن ميونخ على فريق روتاخ إيغيرن، بـ23 هدفا مقابل لا شيء في مباراة تدريبية تحضيرية للموسم المقبل من الدوري الألماني.

وسجل اللاعب الفرنسي كورنتان توليسو، 4 أهداف في المباراة في حين وقع اللاعب ليون غويتسكا على ثلاثية، وسجل روبيرت ليفاندوفسكي 3 أهداف.

بدوره وقع البرتغالي ريناتو سانشيز على هدفين، وسجل توماس مولر ثلاثية وكواسي ريدت 3 أهداف، وسجل كل من غنابري ودجاكو وسينغ ونولينبرغر هدفا، في حين سجل الفريق الآخر هدفا في مرمى فريقه.

وتعد هذه النتيجة من أكبر النتائج التي حققها الفريق البافاري في تاريخه، لكنه كان قد حقق فوزا كبيرا على نفس الفريق عام 2018 بنتيجة 20 هدفا مقابل هدفين.