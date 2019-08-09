بعد الصافرة.. كيف يجب أن يُعاقب حارس تشيلسي على عصيانه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في أول مؤتمر صحفي له كمدرب لتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر فرانك لامبارد عن سعادته وفخره بتدريب الفريق الذي كان أحد أبرز نجومه عبر التاريخ كلاعب.

وقال لامبارد خلال المؤتمر الصحفي إن تدريب تشيلسي مصدر فخر بالنسبة له، مشيرا إلى أن ما يشعر به "رائع"، بسبب علاقته الوطيدة مع الجماهير وارتباطه العاطفي بالنادي.

وأكد نجم تشيلسي السابق وهدافه التاريخي أنه سيبذل كل ما بوسعه كي ينجح مع الفريق، مشيرا إلى أنه لا يرضى بأقل من ذلك.

وأشار لامبارد إلى أن المميز في هذه التجربة هو أنه يعمل كمدرب منذ عام فقط، والآن يجد نفسه مدربا لتشيلسي، لافتا إلى أنه سيعمل على توظيف اللاعبين بشكل جيد على أرضية الملعب.

وكان النجم الإنجليزي أحد أبرز رموز الفريق اللندني عبر التاريخ، إذ يحتل صدارة هدافي الفريق عبر التاريخ برصيد 211 هدفا.

وغادر لامبارد تشيلسي عام 2014 وانتقل إلى مانشستر سيتي ثم إلى نيويورك سيتي قبل أن يعلن اعتزاله نهائيا عام 2016.