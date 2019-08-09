دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سجل اللاعب المصري محمد صلاح، هدفه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي في مرمى نوريتش سيتي.

ففي المباراة التي تقام على أرضية "أنفيلد"، سجل صلاح الهدف الثاني لفريقه بعد أن تقدم ليفربول بهدف سجله مدافع نوريتش في مرمى فريقه.

وعند الدقيقة 18 من عمر المباراة لعب النجم المصري تمريرة متبادلة مع زمليه في الفريق، ووضع الكرة في الزاوية البعيدة لحارس المرمى.

ومن المتوقع أن يُعطي هذا الهدف دفعة معنوية كبيرة للاعب المصري في قادم المباريات، كما أن حصيلة أهدافه مرشحة للزيادة في هذه المباراة.