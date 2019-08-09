ما الرقم الذي سيرتديه تريزيغه مع أستون فيلا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف نادي أستون فيلا الإنجليزي عن أرقام لاعبيه خلال الموسم الحالي من "البريميرليغ"، فما الرقم الذي سيرتديه اللاعب المصري، محمود تريزيغيه؟

ونشر النادي الإنجليزي فيديو تضمن أرقام جميع اللاعبين الذي سيخوضون البطولات في صفوفه خلال الموسم الحالي، وسيرتدي أحمد المحمدي الرقم 27.

أما الجناح المصري المنتقل حديثا إلى أستون فيلا، محمود تريزيغيه، فسيرتدي الرقم 17، وفقا لما ذكره النادي.

وكان قد انتقل تريزيغيه إلى صفوف أستون فيلا قادما من نادي قاسم باشا التركي ليخوض تجربته الأولى في إنجلترا.