دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تم إلغاء أول هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز باستخدام تقنية الفيديو المساعد للحكم، خلال مباراة مانشستر سيتي وويست هام، السبت، وسط انتقادات لاذعة من قبل قطاع من الجماهير لما سببته هذه التقنية من "فوضى" خلال المباراة.

ففي المباراة التي فاز فيها السيتي بخماسية نظيفة، سجل اللاعب البرازيلي غابرييل جيسوس الهدف الثالث لفريقه، لكن تقنية الـ"”VAR تدخلت وألغت الهدف لتنقلب احتفالات جماهير السيتي إلى الجانب الآخر.

ولم يتوقف الجدل حول هذه التقنية عند هذا الحد، فقد أعادت التقنية ركلة جزاء نفذها الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، وتصدى لها الحارس البولندي، فابيانسكي.

وقرر الحكم إعادة الركلة مستعينا بالـ"VAR" بسبب تقدم الحارس البولندي قبل تنفيذ أغويرو للركلة، ليسجلها اللاعب الأرجنتيني معلنا عن الهدف الرابع لفريقه.

وأثارت تدخلات التقنية في المباراة ردود فعل غاضبة من قبل عدد من المغردين في إنجلترا، إذ رأى عدد كبير منهم أن الـ"VAR" قتل متعة كرة القدم.

وشهدت المباراة تألق اللاعب الجزائري رياض محرز الذي صنع هدفين وتسبب في ركلة جزاء، وذلك في أول مباراة له بعد العودة من بطولة أمم أفريقيا التي توج بها مع منتخب بلاده.

وكان قد سجل الإنجليزي رحيم ستيرلينغ أول "هاتريك" خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، ووقع جيسوس على هدف وسجل أإويرو آخر.

وبهذه النتيجة، تصدر السيتي ترتيب الدوري مؤقتا متفوقا على ليفربول الذي انتصر على نوريتش سيتي، الجمعة، برباعية مقابل هدف وحيد، بفارق الأهداف.