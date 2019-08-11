دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه جو كوبر، أحد مشجعي نادي ليفربول الإنجليزي، الشكر للاعب الفريق ونجم المنتخب المصري لكرة القدم، محمد صلاح، وذلك بعد عاد صلاح للاطمئنان على ولدي كوبر، والذي أصيب أحدهما عندما حاول ملاحقة النجم المصري ولفت انتباهه لتحيته.

وقال كوبر في تغريدة له على تويتر، مصحوبة بصورة صلاح مه ابنه، إن اللاعب الدولي المصري، محمد صلاح عاد للاطمئنان على ابنه لويس، بعدما أصيب بالأنف أثناء محاولته لفت انتباه محمد صلاح.

وكتب جو كوبر، موجها حديثه إلى محمد صلاح "شكرًا لك على العودة للتحقق من أولادي بعد أن أصاب لويس نفسه من أجل الحصول على تحية منك.

وأضاف المشجع الإنجليزي في حديثه لمحمد صلاح على تويتر، إن ابنه لويس "يحبك كثيراً وذهب الألم على الفور عندما أتيت لإحضاره وعناقه، وقال إن إصابة الأنف كانت تستحق كل هذا العناء".

واختتم تغريدته بالقول " أنت رجل كبير ونبيل حقيقي".

وأضاف المشجع الإنجليزي في تغريدة أخرى، تعبيرا عن امتنانه لما قام به صلاح، أن ما حدث كان سببًا في أن يذهب طفليه إلى النوم وهم سعداء، وكتب في تغريدته التي ذكر فيها حسابات نادي ليفربول ومؤسسات إعلامية رياضية إنجليزية "هذا الرجل يستحق تقديرًا لا نهاية له، ! هؤلاء "الحمر الصغيرون" في إشارة إلى الطفلين باعتبارهما من مشجي ليفربول، "سيذهبون للنوم الليلة سعيدة".

وهنأ محمد صلاح المرشح من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ضمن أفضل عشرة لاعبين لكرة القدم في العالم، متابعيه على تويتر، صباح الأحد، بمناسبة عيد الأضحى، وكتب صلاح في حسابه "كل عام والجميع بخير.. عيد أضحى سعيد علينا كلنا".