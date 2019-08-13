رغم الخسارة.. الهلال يتجاوز عقبة الأهلي ويضرب موعدا مع الاتحاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عبر الهلال السعودي عقبة مواطنه الأهلي، في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، ليحجز مقعدا في ربع النهائي ويواجه اتحاد جدة في هذا الدور.

فعلى أرضية ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية، الرياض، بدأ الشوط الأول حذرا من الجانبين مع بعض المحاولات الأهلاوية الخجولة لتسجيل الهدف الأول.

وعند الدقيقة 43، نجح الأهلي في خطف هدف المباراة الوحيد عبر عبد الفتاح عسيري، لينتهي الشوط بهدف أعاد الأمل للفريق الأخضر.

وفي الشوط الثاني، سير الهلال المباراة حتى صافرة النهاية، في حين لم ينجح الأهلي في تشكيل خطورة تذكر على مرمى الفريق الأزرق، وبغياب نجمه عمر السومة، الذي دخل إلى أرضية الملعب عند الدقيقة 75.

وبهذه النتيجة وصل الهلال إلى ربع النهائي ليضرب موعدا مع اتحاد جدة، بعد أن فاز ذهابا على الأهلي بـ4 أهداف مقابل هدفين، لتكون النتيجة النهائية 4 أهداف مقابل 3، لصالح "الزعيم".

وبتأهل الهلال، اكتمل عقد المتأهلين إلى نصف نهائي قسم غرب آسيا من البطولة، إذ كان قد حجز السد القطر مقعده ليواجه النصر السعودي في هذا الدور.