الجونة يداعب الأهلي ويرحب بعلي معلول: الغل ما وصلش للدرجة دي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار نادي الجونة المصرية الجدل بتغريدة داعب فيها نظيره الأهلي، وذلك بعد أن ادعى ترحيبه باللاعب التونسي للفريق الأحمر، علي معلول.

فبعد أن تعاقد الجونة مع عدد كبير مع لاعبي الأهلي خلال الموسم الحالي، نشر تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر داعب فيها فريق "القلعة الحمراء".

وقال النادي في تغريدته: " نرحب بلاعبنا الجديد علي معلل.. لا الغل موصلش للدرجة دي"، وأرفق التغريدة بصورة لمعلول وهو يحمل قميص النادي، قبل أن يقلب وجه اللاعب التونسي إلى "إيموجي" تستخدم عند نشر تغريدة أو منشور مضحك.

وكان قد أعلن الجونة تعاقده مع عدد من لاعبي الأهلي، بالإضافة إلى تجديد عقد إعارة 3 لاعبين من فريق "القلعة الحمراء" يلعبون في صفوفه.

يذكر أن الجونة كان قد صعد للدوري الممتاز الموسم الماضي، ونجح بالحفاظ على مكان له في دوري الأضواء خلال الموسم المقبل بعد أن احتل المركز رقم 15 جدول الترتيب العام.