قبل مباراة السوبر أمام تشيلسي.. ماذا قال محمد صلاح باللغة التركية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) –نشر اللاعب المصري، محمد صلاح، الثلاثاء، تغريدة لدى وصوله إلى تركيا لخوض مباراة السوبر الأوروبي أمام تشيلسي، باللغة التركية.

فقبل المباراة التي سيخوضها ليفربول أمام "البلوز" في مباراة السوبر الأوروبي، حط صلاح رفقة زملائه في تركيا التي ستحتضن هذه المباراة.

وقال اللاعب المصري عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، باللغة التركية: "مرحبا تركيا" على حد تعبيره.

وينتظر صلاح تحقيق لقب السوبر الأوروبي ليكون ثالث لاعب عربي يفوز بهذا اللقب بعد الجزائري رابح مادجر، والمغربي، أشرف حكيمي.

وستقام المباراة الأربعاء على أرضية ملعب فودافون في مدينة إسطنبول التركية، وستجمع فريقين إنجليزيين للمرة الأولى في تاريخ هذه البطولة.