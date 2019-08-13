رونالدو: هذا هو الفرق بيني وبين ميسي.. ولا أفتقر إلى المال

بعد الصافرة.. ما إيجابيات غياب ميسي ورونالدو عن الكلاسيكو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وضح اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو الفرق بينه وبين نظيره الأرجنتيني، ليونيل ميسي، وأكد أنه يطمح دائما لتحقيق إنجازات أكبر من التي حققها.

وقال رونالدو في تصريحات نقلها الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "عندما أستيقظ كل صباح تدور فكرة التدريب في رأسي بهدف تحقيق شيء أكبر وليس فقط لكسب المال. الحمد لله لا أفتقر إلى المال، لذا فما أريد كسبه هو مكان في تاريخ كرة القدم".

وعن المقارنة بينه وبين ميسي، قال قائد منتخب البرتغال: "الفرق بيني وبين ميسي هو أنني لعبت في العديد من الأندية وفزت بدوري الأبطال مع أندية مختلفة. ميسي لاعب رائع وسيتذكره الجميع ليس فقط لأنه يفوز بالكرة الذهبية، ولكن أيضاً لأنه -مثلي- يطور من نفسه عاماً بعد عام".

وهيمن رونالدو وميسي على الجوائز الفردية في العالم خلال السنوات الماضية، منذ عام 2009، حتى جاء اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش، وحقق لقب الأفضل في العالم خلال عام 2018 ليكسر هذه الهيمنة.

ويستعد اللاعب البرتغالي لبدء الموسم الجديد مع فريقه، يوفنتوس الإيطالي، حين يواجه فريق السيدة العجوز بارما، السبت في أول مباراة الموسم الحالي من الكالتشيو.