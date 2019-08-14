لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- في جزء من مقابلته الحصرية الثانية مع CNN، أكد نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح أن الفوز بدوري أبطال أوروبا حلم للجميع، مشددا على رغبته في الفوز أيضا ببطولة السوبر الأوروبي، في مباراة الأربعاء بين ليفربول وتشيلسي، التي تستضيفها تركيا.

وقال صلاح إن بطولة دوري أبطال أوروبا هي أكبر بطولة لكرة القدم والفوز به هو حلم لجميع الفرق واللاعبين والجماهير، مضيفا أن الحلم أصبح حقيقة بالنسبة له بعد الفوز بالبطولة مع فريق ليفربول في يونيو/ حزيران الماضي.

وحول عدم إجراء فريق ليفربول ومدربه يورغن كلوب أي تعاقدات كبيرة مع لاعبين جدد في الصيف، قال إن "ذلك يثبت أن لدينا فريقا جيدا ولاعبين جيدين ومجموعة جيدة".

وعما إذا كان سيجدد عقده مع ليفربول، قال صلاح: "أنا سعيد في ليفربول، وسعيد في المدينة، أحب الجماهير وهم يحبونني، أنا سعيد في النادي، ولكن الوقت ما زال مبكراً للتحدث عن هذا الموضوع".

وعن مواجهة تشيلسي على لقب السوبر الأوروبي، قال صلاح: "أحب هذه المباريات، فهي مباريات كبيرة ونهائية، هم يريدون الفوز مع المدرب الجديد (فرانك لامبارد)، ونحن نريد الفوز".