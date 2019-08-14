عمر السومة يثير ضجة في السعودية بعد "رمي القميص".. والفراج: هذا ابتزاز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول عدد من المغردين مقطع فيديو يُظهر اللاعب السوري للنادي الأهلي السعودي، عمر السومة، وهو يرمي قميص التدريب الخاص به والذي يحمل شعار النادي، خلال مباراة فريقه أمام الهلال في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، ما أثار جدلا واسعا عبر موقع تويتر.

وظهر السومة في المقطع وهو يقوم بعمليات "التسخين"، بعد خط التماس، قبل أن يقوم بخلع القميص الذي كان يرتديه ورميه جانبا.

أثار تصرف النجم السوري جدلا واسعا عبر موقع تويتر وانقسم المغردون بين مدافع عنه، بسبب ما يتعرض له من ضغوط نفسية، وبين مهاجم له على التصرف الذي قل ما يصدر عن السومة.

وقال الإعلامي السعودي، وليد الفراج، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "هذا ابتزاز وليس نقد .. اللاعب يتعرض للكثير من الضغوط النفسية والعصبية قبل وأثناء وبعد المباريات ، من المعيب ان نذبح اللاعب معنويا ونحن تحت المكيف وممددين أرجلنا ونحكم عليه بكل هذا الهدوء ، عمر سيبقا في قناعتي اهم واروع مهاجم غير سعودي عبر في ملاعبنا".

وأثار إبقاء السومة على دكة البدلاء خلال مباراة الإياب التي كان يحتاج الأهلي للفوز بها بفارق 3 أهداف كي يتأهل إلى ربع النهائي، علامات استفهام عدة لدى المحللين والنقاد.

ورغم أن الفريق لم يكن قادرا على تشكيل خطورة على مرمى الهلال طيلة دقائق المباراة، إلا في مرات قليلة، لم يدفع المدرب بالسومة حتى الدقيقة 75، وهو ما دل على وجود خلاف ليس فنيا بين الطرفين.

يذكر أن الأهلي كان قد ودع بطولة دوري أبطال آسيا من دور الـ16، رغم فوزه على الهلال بهدف نظيف، كونه خسر ذهابا بأربعة أهداف مقابل هدفين.