محمد صلاح لـCNN: الوقت ما زال مبكرا للحديث عن تجديد عقدي مع ليفربول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر أحمد أبوتريكة، نجل اللاعب المصري السابق، محمد أبوتريكة، صورة برفقة لاعب ليفربول، المصري محمد صلاح، بعد مباراة السوبر الأوروبي.

ونشر أبوتريكة صورته برفقة صلاح عبر صفحته على إنستغرام وكتب تحتها قائلا: "الملك مو"، على حد تعبيره.

وقوبلت الصورة بموجة إعجاب، لكن بعض المعلقين لاحظوا ارتداء نجل أبوتريكة قميص تشيلسي لتتوالى التعليقات الطريفة حول هذا الأمر.

وقال أحد المعلقين مداعبا أبوتريكة: "بتشجع تشيلسي يا خاين"، في حين كتب آخر: "لا يمكن أن ترتدي قميص تشيلسي عندما تقابل صلاح"، في حين علق شخص آخر قائلا: "والله ما في كينج غير أبوك" في إشارة إلى "الماجيكو".

يذكر أن صلاح كان قد حقق لقب كأس السوبر الأوروبي مع ليفربول، الأربعاء، بعد الفوز على تشيلسي بركلات التجريح إثر تعادل الفريقين بهدفين لمثلهما.