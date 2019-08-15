بعد مباراة تشيلسي.. فيرمينيو لساديو ماني: لا تقلدني أرجوك

محمد صلاح لـCNN: الوقت ما زال مبكرا للحديث عن تجديد عقدي مع ليفربول

بعد الصافرة.. ما أهمية فوز ليفربول بلقب دوري الأبطال؟

بعد الصافرة.. لماذا خسر ليفربول لقب الدوري الإنجليزي؟

بعد الصافرة.. كيف صنع ليفربول معجزة "أنفيلد" أمام برشلونة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – داعب لاعب نادي ليفربول، البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، زميله السنغالي ساديو ماني، بعد أن قام الأخير بتقليد طريقة احتفاله.

ونشر ماني صورة لاحتفاله بأحد هدفيه في مباراة السوبر الأوروبي أمام تشيلسي، عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام، وقد بدت طريقة احتفاله قريبة من احتفالية فيرمينيو.

وعلق اللاعب البرازيلي على طريقة احتفال ماني قائلا: "ساديو لا تقلدني رجاء"، على حد تعبيره.

وكان قد فاز ليفربول بلقب السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي بركلات الترجيح، بعد أن تعادل الفريقان بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت الأربعاء في إسطنبول.

وسجل ماني هدفين في تلك المباراة قبل أن يتم استبداله في الأشواط الإضافية وإقحام اللاعب البلجيكي، ديفوك أوريجي.