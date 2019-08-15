ليفربول بطلا لكأس السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي

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بعد الصافرة.. ما أهمية فوز ليفربول بلقب دوري الأبطال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – توج ليفربول بلقب كأس السوبر الأوروبي بعد فوزه على تشيلسي بركلات الترجيح إثر تعادل الفريقين بهدفين لمثلهما.

فعلى أرضية ملعب بشكتاش في إسطنبول، تقدم تشيلسي عبر اللاعب الفرنسي أوليفييه جيرو، عند الدقيقة 36، قبل أن يتعادل ليفربول عن طريق السنغالي ساديو ماني عند الدقيقة 48.

وبعد أن ذهبت المباراة إلى الشوطين الإضافيين، تقدم ليفربول عبر ماني عند الدقيقة 95، قبل أن يتعادل تشيلسي عبر الإيطالي جورجينيو، عند الدقيقة 101 من علامة الجزاء.

وانتهى الشوطان الإضافيان بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها ليفربول بنتيجة 5-4.