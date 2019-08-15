بسبب تغريدة عن النصر.. انتقادات لوليد الفراج ومطالبات بإيقاف برنامجه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شن عدد من المغردين هجوما على الإعلامي السعودي، وليد الفراج، الخميس، وطالبوا بإيقاف برنامجه الجديد "الدوري مع وليد"، بعد تغريدة له عن نادي النصر، ونجمه المغربي، عبد الرزاق الحمدلله.

وقال الفراج في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "احترم محبة جماهير النصر للنجم الكبير حمد الله وأتفهم ما تحقق لجماهير العالمي من أفراح في الموسم الماضي لكن لن يكون الدوري الماضي الدوري القوي الوحيد ولن يكون حمد الله أفضل مهاجم اجنبي مر ملاعبنا، علينا التفاخر بإنجازاتنا لكن مع الاعتراف بأنجازات وتاريخ ونجوم الآخرين ".

وشن عدد من الغردين هجوما على الإعلامي السعودي، متهمين إياه بـ"التعصب" كما طالب بعضهم بإيقاف برنامجه الجديد "الدوري مع وليد".

وقال أحد المغردين ردا على الفراج: "لا أعتقد أن التعصب له علاقة بالأمر، مهاجم جاء بموسم واحد وحقق التاريخ في الدوري السعودي، شخص كلما راهنت عليه انتصرت.. وهو ماجلب الحنين لأيام تهديف ماجد. أما الدوري صحيح القادم قوي ولكنه كان استثنائي بإسم ولي العهد وبعودة قوية للنصر بعد تقدم الهلال".

ورد الفراج على المطالبات بإيقاف برنامجه، بتغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "الوعد الخميس المقبل زي العادة.. سيكون البرنامج التلفزيوني الاول في بلادنا بدعم الجمهور السعودي والعربي".

وفيما يلي بعض التغريدات المطالبة بإيقاف برنامج "الدوري مع وليد" وأخرى تدافع عنه: