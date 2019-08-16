أزمة في ليفربول.. مشجع يتسبب بإصابة "بطل السوبر الأوروبي"

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن المدرب الألماني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، الجمعة، أن الشكوك تحوم حول مشاركة الحارس الإسباني، أدريان، في مباراة ساوثهامبتون، بعد تعرضه لإصابة تسبب بها مشجع بعد نهاية السوبر الأوروبي أمام تشيلسي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ساوثهامبتون، إن أحد المشجعين انزلق وقام بركل قدم الحارس عندما كان يحتفل لاعبو ليفربول بركلة الجزاء التي تصدى لها أدريان.

ووصف المدرب الألماني هذا التصرف بـ"المجنون"، مشيرا إلى أنه أدى لإصابة الحارس في الكاحل، ما قد يحرمه من المشاركة في المباراة القادمة للفريق وسط غياب الحارس الأساسي أليسون بيكر، للإصابة.

وأضاف كلوب قائلا: "لا يوجد شك في مقدار الحب الذي نكنه للجماهير ولكن يجب أن يتوقف البعض عن هذه التصرفات، ففي نوريتش وإسطنبول الجماهير دخلت إلى أرضية الملعب، هذا ليس مضحكا".

وفي حال لم ينجح أدريان باستعادة جاهزيته قبل المباراة، فسيتوجه المدرب الألماني للحارس الثالث البالغ من العمر 35 عاما، أندي لونيرغان.

لقطة إصابة الحارس:

وكان قد صنع أدريان الحدث بعد أن تصدى لركلة الجزاء الأخيرة لتشيلسي والتي نفذها تامي أبرام، ليحسم لقب السوبر الأوروبي لصالح ليفربول في أول مشاركة له مع الفريق.