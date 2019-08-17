تقنية الـ"VAR" تحرم مانشستر سيتي من فوز "قاتل" على توتنهام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – للمرة الثانية على التوالي، ألغت تقنية الفيديو المساعد للحكم "VAR" هدف الفوز القاتل لمانشستر سيتي أمام توتنهام، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما.

فعلى أرضية ملعب الاتحاد، تقدم السيتي عند الدقيقة 20 عبر الإنجليزي رحيم ستيرلينغ، قبل أن يتعادل توتنهام عبر الأرجنتيني إيريك لاميلا بعد ذلك بـ3 دقائق.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل الأرجنتيني، سيرجيو أغويرو، الهدف الثاني للسيتي عند الدقيقة 36، لينتهي الشوط بهدفين مقابل هدف وحيد لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، تعادل الضيوف عبر البديل البرازيلي لوكاس مورا، الذي سجل هدفا في أول لمسة له للكرة، عند الدقيقة 56.

وعند الدقيقة 91، سجل البديل البرازيلي للسيتي، غابرييل جيسوس، هدف الفوز لفريقه، لكن الـ"VAR" ألغاه، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وشهدت المباراة مناوشة بين المدرب الإسباني بيب غوارديولا وأغويرو بعد استبدال الأخير لكن المشكلة بين الطرفين حلت قبل نهاية المباراة.

وبهذه النتيجة، تعثر السيتي على أرضية ميدانه وابتعد عن ليفربول وأرسنال بفارق نقطتين.