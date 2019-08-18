مصر تفوز ببطولة العالم في كرة اليد للناشئين للمرة الأولى في تاريخها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز منتخب مصر في كرة اليد للناشئين ببطولة العالم، بعد الفوز على منتخب ألمانيا في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين في مقدونيا، بنتيجة 32 هدفًا في مقابل 28 للفريق الألماني.

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ اللعبة التي يفوز بها المنتخب المصري في أي من بطولات اللعبة وبكافة فئاتها العمرية.

وكان المنتخب المصري لكرة اليد للناشئين، تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على منتخب البرتغال، كما تصدر مجموعته في مباريات الدور الأول للبطولة.

وتعد مصر من الدول المتقدمة في كرة اليد، حيث تحقق المنتخبات المصرية مراكز متقدمة في بطولات العالم للعبة.