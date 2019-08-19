أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشفت وثائق المحكمة في ولاية نيفادا الأمريكية، أن لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، دفع لكاثرين مايورغا 375 ألف دولار في عام 2010 في اتفاق سري في قضية اتهامها له في واقعة الاغتصاب.

واتهمت مايورغا، رونالدو باغتصابها في غرفة في فندق في مدينة لاس فيغاس في عام 2009، وتنص أحدث وثائق المحكمة على أنه في عام 2010، اتفق الطرفان في القضية على حل النزاع.

كما تبين وثائق المحكمة أن فريق رونالدو القانوني يريد رفض القضية على المستوى الفيدرالي استنادًا إلى قوانين التقادم.

ونفى النجم البرتغالي الذي يلعب مع يوفنتوس في إيطاليا وممثليه هذه الادعاءات.



