رئيس الزمالك: لن أقبل بمدرب عمل في إسرائيل.. وهذه قيمة عقد ميتشو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، أنه تعمد التمويه عندما أعلن أنه تعاقد مع المدرب الصربي ألكساندر ستانوفيتش، كي يكشف "المتربصين" مشيرا إلى أنه لن يتعاقد مع مدرب خاض تجربة في إسرائيل.

وقال منصور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده لتقديم المدرب الصربي الحديد، ميتشو، إنه تعمد ذكر اسم ستانوفيتش، بهدف "التمويه"، مؤكدا أنه لن يتعاقد مع مدرب خاض تجربة في إسرائيل وهو أكثر من يهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وهاجم رئيس الزمالك اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، والمدرب السابق للفريق، كريستيان غروس، ونشر صورا لكليهما وادعى أنهما كانا في حالة سكر في الصورتين.

وأشار منصور إلى أن وكلاء لاعب الأهلي محمد مجدي أفشة، عرضوا اللاعب عليه لكنه قال لهم إنه لا يعرفه وطلب منهم أن يرحلوا.

وكشف رئيس الزمالك عن قيمة عقد المدرب الجديد للفريق والتي وصلت إلى مليون و600 آلف دولار، بالإضافة إلى شرط جزائي لمدة شهرين.

من جانبه، عبر عن المدرب الصربي عن اعتزازه بتدريب الزمالك واصفا إياه بـ"فخر أفريقيا"، ووجه شكره لمرتضى منصور.