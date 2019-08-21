ميدو يتحدى راموس بصورة.. فكيف تفاعل المغردون؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر اللاعب المصري السابق، أحمد حسام ميدو، الأربعاء، صورة تحدى بها مدافع نادي ريال مدريد، سيرجيو راموس.

وتُظهر الصورة ميدو وهو يبرز عضلاته بعد أن قام بنظام غذائي خلال الفترة الماضية لإنقاص وزنه بعد العودة من السعودية إلى مصر.

وكتب اللاعب المصري فوق الصورة التي شاركها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "من هو راموس الآن؟"، على حد تعبيره.

وتباينت تعليقات المتابعين على الصورة، إذ تداولها البعض بطرافة في حين عبر آخرون عن إعجابهم بما قام به النجم المصري.

وقال أحد المغردين مازحا: "راموس مين انت شبه هنيدي في وش إجرام"، في حين علق آخر قائلا: "تقصد ماريو بالوتيلي"، في إشارة إلى الحركة التي قام بها ميدو في الصورة.

بالمقابل، عبر آخرون عن إعجابهم بما حققه اللاعب المصري، إذ قال أحدهم: "إنت عندنا أحسن من ألف راموس ربنا يوفقك يا كابتن مصر"، في حين كتب آخر: "انت والله فخر العرب".

يذكر أن ميدو يشغل منصب المدير الفني لنادي مصر المقاصة المصري، بعد أن تولى تدريب عدة فرق مصرية والوحدة السعودية.